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Amasya'da çöp depolama alanında yangın

Amasya'da çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

Amasya'da çöp depolama alanında yangın

Boğazköy mevkiinde bulunan Amasya Katı Atık Birliği'ne ait çöp depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Merzifon, Suluova ve Ziyaret beldesinden destek ekipler de sevk edildi.

Amasya da çöp depolama alanında yangın 1

ÇÖP TOPLAMA TESİSİNDE YANGIN PANİĞİ

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, ekiplerin alevlerin tesisin etrafındaki araziye yayılmasını engellemeye çalıştıklarını açıkladı. Yükselen dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangın alanına giden Amasya Valisi Önder Bakan da söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Amasya da çöp depolama alanında yangın 2

Amasya da çöp depolama alanında yangın 3

Amasya da çöp depolama alanında yangın 4

Amasya da çöp depolama alanında yangın 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya çöp
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