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Amasya'da idare mahkemesi kuruldu!

08.03.2025 01:26
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Adalet Bakanlığı tarafından Amasya’da idare mahkemesi kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Amasya'da idare mahkemesi kuruldu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bölgelerimizin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Amasya ilimize idare mahkemesi kurduk. Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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