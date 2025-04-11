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Amasya’da kardan 63 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya’da Nisan ayında beklenmedik şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Rüzgarın etkisiyle yağış hızlanırken ağaçlar ve şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Amasya’da kardan 63 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya Valiliği, il genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde 19 olmak üzere toplamda 63 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.
Açıklamada, ekiplerin karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kar
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