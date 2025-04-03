Amasya’da takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Amasya-Taşova karayolu Karabük köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine gitmekte olan Zikri Güneş'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 56 metre boyunca takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçtaki Fikri Güneş (79) hayatını kaybederken, eşi Döndü Güneş ile sürücü Zikri Güneş ağır yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır