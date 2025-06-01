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Amasya’da yolcu minibüsü takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Amasya’da takla atan yolcu minibüsündeki Memiş Koç (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Amasya’da yolcu minibüsü takla attı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Göynücek-Amasya kara yolu Oluz köyü mevkisinde meydana geldi. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan E.Y. (59) yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, patates ekili tarlaya uçtu. Kazada sürücü E.Y. ile araçtaki Memiş Koç, Merve K. (31), Mert B.K. (17) ve Nurdane Ş. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memiş Koç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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