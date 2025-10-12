HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

Akdağ ve Dereli yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise soğuk havanın etkisiyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.

Yaylada bulunan vatandaşlardan Muhammet Vural, bu sene kar yağışının erken başladığını, ancak güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Kar yağışına hayvanlarıyla beraber yolda yakalanan Aykut Saray ise zorlu bir yolculuk yaşadıklarını ancak güzel görüntüler eşliğinde yolculuğun eğlenceli hale geldiğini ifade etti.

Bölgede kar yağışı devam ediyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta Eğriçimen Yaylası'na kar yağdıSivas'ta Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı
Bolu’da otomobil tarlaya uçtu, hurdaya döndü: 1 yaralıBolu’da otomobil tarlaya uçtu, hurdaya döndü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Amasya kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.