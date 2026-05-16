Amasya Valiliği açıkladı: Taşkınlardan 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü

Amasya'da son günlerde bölgede yağışlar sonucu yaşanan taşkınlar nedeniyle il genelinde 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü. Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile birlikte taşkından zarar gören Yeşilırmak Nehri'ne kıyı Büyük Kızılca, Aksalur ve Ovasaray köylerinde incelemede bulundu.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşkınlar nedeniyle ilimiz genelinde şuana kadar tarla vasfında 3 bin 900 dekar, sera vasfında ise bin 950 dekar tarım alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir" denildi.

AMASYA VALİLİĞİ TAŞKINLARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Valiliğin riyasetinde zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının ilgili kurumların tüm teknik ve personel kapasitesi kullanılarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ırmak ve dere yataklarında ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı üst seviyede dikkatli ve tedbirli olunmasını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

VALİ VE VEKİL ÇİLEZ İNCELEMELERDE BULUNDU

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile birlikte taşkından zarar gören Yeşilırmak Nehri'ne kıyı Büyük Kızılca, Aksalur ve Ovasaray köylerinde incelemede bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

