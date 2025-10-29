HABER

Amasya’da kazada yaralanan başpolisten acı haber

Amasya’da dün iki sivil aracın çarpıştığı kazada yaralanan başpolis Ercan Aslan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Amasya merkez Kapıkaya köyü civarında yaşanan kazanın ardından Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan (52), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya merkez Kapıkaya köyü civarında yaşanan kazanın ardından Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan (52), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya Valiliği, Amasya Emniyet Müdürlüğü Şehit Hayrettin Şişman Polis Merkezinde görevli başpolis Ercan Aslan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Amasya’da kazada yaralanan başpolisten acı haber 2

Aslan’ın cenazesinin memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Amasya
