Savaşa mı hazırlanıyor? Putin "Durdurulamaz" demişti: Belarus'a konuşandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Durdurulamaz" dediği Oreşnik füzeleri Belarus'a konuşlandırılacak. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ülkesine en fazla 10 tane Oreşnik balistik füze sistemi yerleştirileceğini bildirdi.

Savaşa mı hazırlanıyor? Putin "Durdurulamaz" demişti: Belarus'a konuşandırılacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi toplantısının ardından bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istediğiniz gibi size 10 Oreşnik sistemi verildi mi?" sorusunu yanıtladı.

Savaşa mı hazırlanıyor? Putin "Durdurulamaz" demişti: Belarus a konuşandırılacak 1

10 FÜZE SİSTEMİ KONUŞLANDIRILACAK

Belarus Cumhurbaşkanı, ülkesine en fazla 10 tane Oreşnik balistik füze sistemi yerleştirileceğini bildirdi.

Savaşa mı hazırlanıyor? Putin "Durdurulamaz" demişti: Belarus a konuşandırılacak 2

18 Aralık’ta Belarus lideri Lukaşenko, Rus Oreşnik orta menzilli balistik füze sisteminin ülkesinde muharebe görevine başladığını söylemişti.

ABD VE İNGİLTERE'YE CEVAP OLARAK KULLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Rus orta menzilli füze sistemlerinden nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış Oreşnik isminde balistik füzeyle yapıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
