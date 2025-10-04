HABER

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Amasya'da polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi tutuklandı.

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 989,99 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, 561 adet sentetik ecza, 97,76 gram bonzai hammaddesi emdirilmiş tütün, 42,54 gram aseton ile çözeltilmiş bonzai hammaddesi, 21,68 gram metamfetamin, 4,45 gram bonzai hammaddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 55 adet 9,19 mm çapında fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda H.C.D., M.S., A.B.K., A.Ç., R.K., A.Ş., E.C., H.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

Amasya da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama 1Amasya da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama 2

Amasya da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama 3Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Amasya
