HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ambulans uçak 22 yaşındaki hasta için havalandı

Rize’de karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edilen 22 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Ambulans uçak 22 yaşındaki hasta için havalandı

Rize’de yaşayan 22 yaşındaki O.K., yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda hastada karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edildi. Hastanın genel durumunun ciddiyetini koruması üzerine, uzman hekimler tarafından ivedilikle 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçilerek ileri tetkik ve tedavisi için üst basamak sağlık kuruluşuna nakli talep edildi. Talebin ardından O.K.’nın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Rize-Artvin Havalimanı’na gelen Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, hastayı alarak ve Ankara’ya nakletmek üzere havalandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil tarlaya uçtu, 1 yaralıOtomobil tarlaya uçtu, 1 yaralı
Bilecik'te 187 sürücüye trafik cezası yazıldıBilecik'te 187 sürücüye trafik cezası yazıldı

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu!

Türkiye tarihinde bir ilk: TÜİK verileri ortaya koydu!

Türkiye tarihinde bir ilk: TÜİK verileri ortaya koydu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.