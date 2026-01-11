HABER

Ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Isparta’da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta’nın Modern Evler Mahallesi 3113 Sokak’ta meydana gelen kazada, İbrahim Ç. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ö.’nün kullandığı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim Ç. ve yanında bulunan Havva U. araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü ve yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

