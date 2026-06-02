Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı

Aksaray'da balkona çıkıp intihar girişinde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edildi. Ambulansa bindirilen genç, ambulansın kapısından fırlayıp küfür ederek gazeteciye saldırdı. O anlar anbean gazetecinin kamerasına yansırken, polisin elinden de kurtulan genç, uzun süre gazeteciyi kovaladı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (17) bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı.

GAZETECİYE SALDIRDI

Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı. Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı. Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İntihar Aksaray saldırı
