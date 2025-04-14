Ameliyatsız kalp tedavisinde devrim! Açık kalp ameliyatı tarih oluyor

Kalp rahatsızlıklarının tedavisine yönelik geliştirilen yeni yöntemlere ilişkin bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Cin, kalp hastalıklarında çığır açan teknolojik gelişmelerin, 2025 yılı itibarıyla açık kalp ameliyatlarının yerini giderek daha fazla girişimsel yöntemlere bırakmasına imkan sağladığını belirtti. Özellikle koroner damar tıkanıklıkları, kalp kapak hastalıkları ve ritim bozukluklarında, artık pek çok hastanın neşter değmeden sağlığına kavuşabildiğine dikkat çeken Cin, "Son 10-15 yılda büyük bir ivme kazanan girişimsel kardiyoloji, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde cerrahiye olan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Eskiden kesin ameliyat adayı olarak görülen hastalar, bugün artık kasıktan girilerek yapılan işlemlerle aynı gün içinde taburcu olabiliyor" dedi.

GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

Gelişmelerin sadece damar açılmasıyla sınırlı olmadığını kaydeden Gökhan Cin, "Yapısal kalp hastalıklarının tedavisinde de girişimsel yöntemler ön plana çıkıyor. Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) gibi tekniklerle artık kalp kapakları da açık ameliyat olmaksızın değiştirilebiliyor. Mitral kapak kaçaklarında ise özel klips ya da yama sistemleri ile kaçaklar kapatılarak hastaların şikayetleri ortadan kaldırılabiliyor" dedi.

İLAÇLI BALONLAR

2025 yılının en dikkat çekici gelişmelerinden birinin ise yıllardır standart olarak kullanılan ilaçlı stentlerin yerini almaya başlayan ilaçlı balonlar olduğuna işaret eden Cin, "Bu balonlar, damarı açmakla kalmıyor, ilaç salımı sayesinde tekrar tıkanmayı da önlüyor. Üstelik geride stent gibi kalıcı bir metal yapı bırakmıyor. Böylece damar, zamanla kendini onarıp doğala en yakın yapısına dönebiliyor. Bu yenilik, hem genç hastalar hem de stent takılmasının riskli olduğu gruplar için büyük bir umut kaynağı" dedi.

Kardiyoloji Bölümünün, bu teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hastalarına en güncel tedavi seçeneklerini sunduğunu da sözlerine ekledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır