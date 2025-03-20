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Amnezi nedir? Amnezi türleri, belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.03.2025 20:15
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Amnezi birçok sebepten kaynaklanabilen, geçmişte olan anıların ve yeni bilgilerin unutulması durumu olarak özetlenebilir. Sosyal medya vb. yerlerde gündem haline gelen bu rahatsızlık hakkında birçok detay merak edilmektedir. Peki, amnezi nedir?

Amnezi nedir? Amnezi türleri, belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Amnezi nedir?
  • Amnezi türleri nelerdir?
  • Amnezi belirtileri nelerdir?
  • Amnezi tedavisi nasıl olur?

Günlük yaşamda çeşitli yollarla edinilen şeyler kişilerin hafızalarında yer eder. Bu bilgi ve beceriler kullanılmaları gerektiğinde ise hatırlanarak kullanılırlar. Ancak bazı durumlarda hatırlanma sürecinin bozulduğu görülür. Amnezi de insan beyninin işleyişinde ortaya çıkan bozukluklar sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık olarak ifade edilir. Beynin fonksiyonları ve ortaya çıkan rahatsızlıklar bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenirken, halk arasında ise amnezinin ne olduğu merak edilmektedir.

Amnezi nedir?

Amnezi ya da kısaca unutkanlık olarak tanımlanan bu rahatsızlık, genellikle travma ya da beyin fonksiyonlarının bozulması nedeniyle oluşan hafıza kaybının geçici veya kalıcı bir durum olması sürecidir. Sıklıkla kafa travmalarından sonra görülen amnezi, geçmiş hatıralardan ziyade yakın dönemde edinilen bilgilerin de unutulması şeklinde görülebilir. Çoğu zaman yakın süreçteki anıların hatırlanamayışıyla alakalı olan bu rahatsızlıkta kişi kimliği ve yakın çevresine ait bilgileri korur.

Amnezi türleri nelerdir?

Amnezi türler şu şekilde sıralanabilir:

Retrograd amnezi

Retrograd amnezi, yakın süreçte edinilen bilgilerin ve yaşanan olayların unutulmasıdır. Dolayısıyla yakın tarihin unutulması söz konusudur.

İleriye dönük amnezi

İleriye dönük amnezi, amnezi rahatsızlığının görülmesinden itibaren edinilen bilgilerin hatırlanamamasıdır. Geçmişe yönelik unsurlar hatırlansa da yeni bilgilerin alınması zorlaşır.

Geçici küresel amnezi

Bu tür, 24 saat içerisinde iyileşebilen geçici bir durumdur. Sıklıkla orta yaş ve yaşlı olan kişilerde görülürken, düzeldikten sonra tekrarlama olasılığı bulunur.

Dissosiyatif amnezi

Bu amnezi türü travma ve stresten dolayı ortaya çıkan ve buna bağlı olan olayların unutulma durumudur.

Amnezi belirtileri nelerdir?

Amnezi belirtileri genel olarak şu şekildedir:

  • Unutkanlık
  • Yeni bilgileri edinmede güçlük yaşanması
  • Kafa karışıklığıyla birlikte bilinçte bulanıklık
  • Tanıdık kişileri hatırlayamama
  • Günlük rutin işlerin aksaması
  • Kalıcı amnezide yaşam boyu anıların unutulması
  • Bilinen adreslerin unutulması
  • Titreme veya koordinasyon bozukluğu
  • Sahte anılar yaratılması

Amnezi tedavisi nasıl olur?

Amnezi rahatsızlığı için etkili bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Amneziyi tedavi etme sürecindeki amaç, çoğu zaman ortaya çıkan semptomları tersine çevirmektir. Ortaya çıkış nedenlerine bağlı olarak amnezi kendi kendine düzelebilir, fakat bazı durumlarda hafızayı güçlendirmek için bilişsel davranışçı terapi, rehabilitasyon, hipnoz, meditasyon ve psikoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanır.

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer unutkanlık
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