HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! hayatını kaybetti

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında F.Y. (33) kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K.’ya (46) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Engin K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suçüstü yakalandı! Eski CHP ilçe başkanı gözaltına alındıSuçüstü yakalandı! Eski CHP ilçe başkanı gözaltına alındı
AFAD duyurdu! Çanakkale’de 4.0 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Çanakkale’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası anadolu otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.