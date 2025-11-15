Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! hayatını kaybetti

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında F.Y. (33) kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken otoyol üzerinde yaya olarak bulunan Engin K.’ya (46) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Engin K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden yayanın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır