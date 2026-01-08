Anadolu Otoyolu’nda aynı istikamette giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 Audi marka otomobil aynı istikametteki 27 AKZ 677 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi. Meydana gelen kazada Yıldız Dertli (60) olay yerinde hayatını kaybederken B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yarlılar hastaneye sevk edilirken otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sebebiyle hayatını kaybeden Dertli’nin cenazesi ise olay yeri incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Kaza sonrasında yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalan trafik araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA