Android'de AirPods kullanılır mı? Android'de AirPods nasıl kullanılır?

AirPods kulaklıklar, ABD merkezli çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Apple tarafından üretilmiş ve yeni nesilleri üretilmeye devam etmekte olan kablosuz kulaklıklardır. AirPods kulakların tam uyumlu çalıştığı Apple ürünleri; iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro ve Mac ürünleri olarak sıralanabilir. Böylece Apple cihazları arasında kablosuz bağlantı kurulabilir ve veri aktarımı sağlanabilir. Başka bir açıdan ise AirPods’u Android bir cihazda kullanmanın mümkün olup olmadığı da merak edilmektedir.

Android'de AirPods kullanılır mı?

Bluetooth bağlantısı ile çalışan AirPods’lar herhangi bir Android cihaz ile eşleştirilebilir ve müzik dinlemek, film izlemek vb diğer aktivitelerde AirPods’un özelliklerinden faydalanılabilmektedir. Fakat Apple cihazlar ile tam uyumluluk gösteren AirPods Android bir cihaz ile eşleştirildiğinde ise iPhone’daki bazı özelliklerin kullanılamadığı görülebilmektedir. Ama bunlar basit kulaklık deneyimini büyük oranda etkileyecek şekilde olmamaktadır. Bu kapsamda AirPods’un Android ile eşleştirildiğinde çalışmayan özelliklerinin hangileri olduğu bilinmelidir.

AirPods’un şarj seviyesini belirten pil oranı, Android cihazlar ile eşleştirildiğinde kullanılamayan bir özellik haline gelmektedir.

BAirPods kullanımı esnasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde kulaklıklar çıkarıldığında, Apple cihazlarda olduğu gibi arama sesi otomatik olarak telefona geçmemektedir.

Apple’ın kendi kullanıcılarına sunduğu bazı AirPods avantajlarından faydalanmak isteyen kişilerin ise Android cihazda AirPods’u kullanmak yerine Apple cihazlarda kullanması gerekmektedir.

Android'de AirPods nasıl kullanılır?