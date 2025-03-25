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Android'de AirPods kullanılır mı? Android'de AirPods nasıl kullanılır?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:53
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AirPods kulakların Apple’ın kendi cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştığı bilinmektedir. Merak edilen detay ise AirPods'un Android cihazlarda çalışıp çalışmadığıdır. Bu konu bazı Android kullanıcıları tarafından araştırılabilmektedir. Peki, Android'de AirPods kullanılır mı? Android'de AirPods nasıl kullanılır?

Android'de AirPods kullanılır mı? Android'de AirPods nasıl kullanılır?

AirPods kulaklıklar, ABD merkezli çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Apple tarafından üretilmiş ve yeni nesilleri üretilmeye devam etmekte olan kablosuz kulaklıklardır. AirPods kulakların tam uyumlu çalıştığı Apple ürünleri; iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro ve Mac ürünleri olarak sıralanabilir. Böylece Apple cihazları arasında kablosuz bağlantı kurulabilir ve veri aktarımı sağlanabilir. Başka bir açıdan ise AirPods’u Android bir cihazda kullanmanın mümkün olup olmadığı da merak edilmektedir.

Android'de AirPods kullanılır mı?

Bluetooth bağlantısı ile çalışan AirPods’lar herhangi bir Android cihaz ile eşleştirilebilir ve müzik dinlemek, film izlemek vb diğer aktivitelerde AirPods’un özelliklerinden faydalanılabilmektedir. Fakat Apple cihazlar ile tam uyumluluk gösteren AirPods Android bir cihaz ile eşleştirildiğinde ise iPhone’daki bazı özelliklerin kullanılamadığı görülebilmektedir. Ama bunlar basit kulaklık deneyimini büyük oranda etkileyecek şekilde olmamaktadır. Bu kapsamda AirPods’un Android ile eşleştirildiğinde çalışmayan özelliklerinin hangileri olduğu bilinmelidir.

AirPods’un şarj seviyesini belirten pil oranı, Android cihazlar ile eşleştirildiğinde kullanılamayan bir özellik haline gelmektedir.
BAirPods kullanımı esnasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde kulaklıklar çıkarıldığında, Apple cihazlarda olduğu gibi arama sesi otomatik olarak telefona geçmemektedir.

Apple’ın kendi kullanıcılarına sunduğu bazı AirPods avantajlarından faydalanmak isteyen kişilerin ise Android cihazda AirPods’u kullanmak yerine Apple cihazlarda kullanması gerekmektedir.

Android'de AirPods nasıl kullanılır?

  • Android telefondaki Bluetooth özelliği aktif hale getirilir.
  • Ayarlar’a gidilir.
  • Bağlantılar bölümünden Bluetooth seçeneğine girilir.
  • AirPods veya AirPods Pro kulaklığın bulunduğu şarj kutusunun kapağını açılır.
  • Kulaklıklar çıkarılmadan önce kutunun arka bölümünde bulunan ayarlama tuşuna 5 saniye kadar basılı tutulur.
  • AirPods kutusunun ışığı yanıp sönmeye başladığında bluetooth ile eşleştirmeye hazır olduğu anlaşılır.
  • AirPods aygıtının, Android cihazdaki bluetooth listesi içerisinde gözüküp gözükmediği kontrol edilir.

  • Android cihazın Bluetooth listesinde AirPods’u gördüğünde üstüne tıklanır ve eşleştirme işlemi gerçekleştirilir.

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