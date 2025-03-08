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  4. Ani genç ölümlerin sebebi Kovid-19’mu? Profesör Dr. Özkaya önemli açıklamalarda bulundu…

Ani genç ölümlerin sebebi Kovid-19’mu? Profesör Dr. Özkaya önemli açıklamalarda bulundu…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.03.2025 12:37
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son dönemde artan ani genç ölümlerinin ardında Kovid-19'un damar yapısına verdiği hasarın etkili olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkaya, özellikle gençlerin, Kovid-19 sonrasında bozulmuş damar yapılarının ağır egzersiz ve sporla birleştiğinde ölümcül kalp krizlerine neden olabileceğini vurguladı. Detaylar haberimizde…

Ani genç ölümlerin sebebi Kovid-19’mu? Profesör Dr. Özkaya önemli açıklamalarda bulundu…

Son dönemde acil servislerde gençlerde görülen ani ölümlerin çoğunun akciğer ve kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığına dikkat çeken Özkaya, Kovid-19'un damar yapısına verdiği zararın bu ölümlere yol açtığını, aşıların ise herhangi bir rolü olmadığını belirtti. Prof. Dr. Şevket Özkaya, açıklamalarda bulundu.

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“KORONA VİRÜS DAMAR HASARINA NEDEN OLMUŞTUR”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Özellikle gençlerin kovid-19 sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersiz ve spor ile ölümcül kalp krizlerine neden oluyor. Ani artan genç ölümlerinden Kovid-19 aşıları değil, korona virüsünün damar hasarına yaptığı hasar nedeniyle olduğu kanıtlanmış oldu" dedi.

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ANİ ÖLÜMLERİN SEBEBİ KOVİD-19 AŞILARI MI YOKSA KORONA VİRÜSÜNÜN ETKİLERİ Mİ?

Şevket Özkaya, "Tüm dünyada en çok sorulan soru, bu artan ani ölümlerin sebebi kovid-19 aşıları mı yoksa korona virüsünün etkileri mi? Bu soru İngiltere'de 46 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırma ile netleşti. Kovid-19 aşılarının damar tıkanıklığı sonucu kalp krizi ve inme riskini azalttığını bildirildi. Vücudumuzda damar tıkanıklığı gelişmesinde ve akciğer, kalp ve beyin damarlarında ölümle sonuçlanan olaylara neden olan 3 temel faktör vardır. Damar iç duvarında (endotel) hasar; ameliyat, hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması, pıhtılaşmaya yatkınlık yapan genetik ve ilaç kullanımı (doğum kontrol hapları vb). Bu 3 faktörden en önemlisi olan damar iç duvarı (endotel) hasarı olup, kovid-19 virüsü ile enfekte olan bir kişide virüs yüküne bağlı gelişen özellikle 'sitokin' fırtınası başta olmak üzere, kan plazmasının toksik ve tahrip edici damar iç duvarında ciddi hasar yapıyor, pıhtı oluşumunun ilk aşaması gerçekleşiyor. Ayrıca hastalık veya uzun süre seyahat sebebiyle vücudumuzun hareketsiz kalması ile pıhtı oluşumuna neden oluyor ve ölümcül sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerin kovid-19 sonrası bozulmuş damar yapısı, ağır egzersiz ve spor ile ölümcül kalp krizlerine neden oluyor" dedi.

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“AŞILAR SALGIN DÖNEMİNDE İNSAN VÜCUDUNDAKİ VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIR”

Prof. Dr. Şevket Özkaya şunları söyledi: "Aşılar özellikle salgın döneminde insan vücudundaki virüs yükünü azaltarak, hem hastalığın ağır geçirilmesine hem de kan plazmasının damar iç duvarındaki bu harap edici etkisini azaltıyor. Buna bağlı damar tıkanıklıklarını da azalttığı ve akciğer, kalp ve beyin damarlarındaki ölümcül tıkanıklarını da azalttığını düşünüyoruz. Sonuç olarak, ani artan genç ölümlerinden kovid-19 aşıları değil, kovid-19 virüsünün damar hasarına yaptığı hasar nedeniyle olduğu kanıtlanmış oldu" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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