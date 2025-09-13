Anız yangınında alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

Türkgücü Mahallesi Yılmaz Alparslan Caddesi yakınlarındaki bir arazide saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınlarında bulunan kablo üretim fabrikasına ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Ekipler, fabrikanın bahçe duvarına kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. (DHA)