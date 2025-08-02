Ankara 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Güneşli ve sıcak bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. 3 Ağustos Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi ve 5 Ağustos Salı günlerinde ise güneşli hava durumunun devam etmesi ve sıcaklıkların 33°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması, 7 Ağustos Perşembe günü ise tekrar 33°C civarında olması bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının yine 35°C'ye çıkması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınları cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, koruyucu kıyafetler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Gün boyunca bol su içmek, vücudun su dengesini korumak için gereklidir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatacaktır.

Dışarıda vakit geçirenlerin, özellikle yaşlılar ve çocukların, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak ve aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir.

3 Ağustos Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bu hava koşullarında, açık alanlarda bulunmaktan ve su birikintilerinin olduğu bölgelerden uzak durmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıkları yüksek olacak ve 3 Ağustos Pazar günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.