Ankara 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 22°C ile 34°C arasında değişecek. Güneşli bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 5 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 23°C ile 36°C arasında olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise 22°C ile 37°C arasında değişecek.

Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde yüksek hissedilebilir sıcaklıklar yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Sıcak hava dalgaları, enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak iyi bir fikirdir. Klima kullanımını minimumda tutmak da akıllıca olacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken esnek olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin.