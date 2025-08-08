Ankara 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarına yükselebilir. Özellikle öğle saatlerinde, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem ile bunaltıcı bir hava hakim olabilir. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye kadar çıkacak. 10 Ağustos Pazar günü ise 35°C'yi bulması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka takmak, hafif ve açık renkli giysiler giymek, bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı düzenli olarak su içmek ve serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.