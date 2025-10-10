Ankara 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 4°C civarında olacak. Bu durum, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının belirgin olmasına işaret ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 4°C'ye kadar düşebilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların kalın kıyafetler giymesi önemlidir. Akşam saatlerinde de benzer şekilde hazırlıklı olunmalıdır. Ani sıcaklık değişimleri, üşütme ve grip riskini artırabilir. Bu nedenle tedbirli olunması gerekmektedir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 11 Ekim Cumartesi hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 16°C civarına yükselecek. 12 Ekim Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. O gün sıcaklıklar 13°C civarında seyredecek. Bu günlerde de gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafet seçimi önem taşımaktadır.

Mevsim geçişlerinde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları hızla değişebilir. Bu nedenle, günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Ani hastalıklardan korunmak açısından bu faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Günün geri kalanında ise daha hafif kıyafetlerle rahat etmek iyi bir seçim olacaktır.