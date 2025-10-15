Ankara 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sisli. Sabah saatlerinde bu durum bekleniyor. Öğleden sonra ise parçalı bulutlu bir hava olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecek. Serin bir atmosferin hakim olacağı belirtiliyor. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esmesi öngörülüyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar hissedilebilir. Nem oranı %48 civarında olacak.

Perşembe günü hava daha serinlecek. En düşük sıcaklık 6°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü sıcaklıklar artacak. 5°C ile 21°C arasında seyredecek. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 10°C olacak. En yüksek sıcaklık 22°C olarak bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler dikkat gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunması lazım. Gün içinde daha ılıman bir hava olacağı için kat kat giyinmeye gerek yok. Tek kat kıyafetlerle rahat edilebilir. Sabah saatlerinde oluşabilecek sis, trafik koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle, sabah işe veya okula giderken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına özen göstermek önemlidir.

Son olarak, hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunması gerekir. Sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi soğuk algınlığı riskini artırıyor. Bu nedenle, dikkatli olunmalı. Gerekirse uygun kıyafetler tercih edilmelidir.