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Ankara 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Ankara'da hava durumu, güneşli hava ile birlikte 24°C'ye kadar yükselecek.

Ankara 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığıyla keyifli bir gün sunuyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Yağış olasılığı %20 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 2 km civarında, bu da sakin bir hava koşulunu işaret ediyor. UV endeksi 10 olarak belirlenmiş. Bu, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

18 Mayıs 2025 Pazar günü hava sıcaklığının 25°C'ye ulaşması bekleniyor. Hafif yağışların görüleceği öngörülüyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü ise sıcaklık 25°C civarında kalacak. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. 20 Mayıs 2025 Salı günü hava sıcaklığının 24°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hafif gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. UV endeksinin yüksek olduğu günlerde güneşe karşı korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Yağışlı günlerde ıslanmamak için yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

Ankara'nın Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 15°C ile 21°C arasında değişiyor. Bu dönemde hava genellikle ılımandır. Yağış miktarı ortalama 48 mm civarındadır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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