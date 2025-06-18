Ankara 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 31°C'ye, 20 Haziran Cuma günü ise 32°C'ye ulaşabilir.

Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için normalin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cildinizi korumak için güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır.

Sıcak hava, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaktan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların, mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları da gereklidir.

Sıcak günlerde evde serin kalmak için perdeleri kapalı tutun. Güneş ışığının içeri girmesini engelleyin. Vantilatör veya klima kullanarak ortamın sıcaklığını düşürebilirsiniz. Akşam saatlerinde pencere ve kapıları açarak doğal havalandırma sağlayın.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip edin. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanızda fayda var.