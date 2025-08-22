HABER

Ankara 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Ankara'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. 24 Ağustos Pazar günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artmaktadır. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek de önemlidir. Bu önlemler sağlığı korur ve sıcak havaların olumsuz etkilerinden uzak durmanıza yardımcı olur.

Bu dönemde hava koşullarının sıcak ve kuru olacağı göz önüne alındığında, orman yangınları riski artmaktadır. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Bu önlemler, bireysel sağlığı korumaya yardımcı olur ve toplum sağlığını destekler.

hava durumu Ankara
