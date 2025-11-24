Ankara 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu hafif yağmur ile başlıyor. Sıcaklık 6°C seviyesinde. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 2°C ile 14°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C'ye kadar yükselecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava yine güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 16-17°C arasında değişecek. Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 17°C'ye ulaşacak.

Hafta sonu için farklı hava durumu öngörülüyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava olacak. Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar bu günlerde 14-17°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak lazım. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerinizi yağmurlu saatlere denk getirmemeye özen gösterebilirsiniz.