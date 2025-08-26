HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ankara'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 29°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 15°C ile 30°C arasında olacak. 28 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıklar 15°C ile 30°C seviyesinde seyredecek. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 17°C ile 32°C arasında değişecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise 15°C ile 34°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ve gölgeli alanlarda kalmak da önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassastır. Bu grupların daha sık ve düzenli olarak su içmeleri önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları da gereklidir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almaları da önemlidir. Ayrıca, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek, güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak, gerekli önlemleri almak sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.