Ankara 30 Ekim Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları oldukça elverişli olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 22.1°C, en düşük sıcaklık 14.1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %56. Rüzgar hızı ise 3.8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:15. Gün batımı ise 17:49 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 31 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 22.9°C, en düşük sıcaklık 13.1°C olarak bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 22.6°C, en düşük sıcaklık 12.6°C olarak tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21.7°C, en düşük sıcaklık 11.6°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmanız önemlidir. Bu durum konforunuzu artırır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

