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Ankara 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla güneşli olacak.

Ankara 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 39°C’ye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarında kalacak. Nem oranı %0 olacak. Rüzgar batı yönünden 13–15 km/s hızla esecek. Öğle saatlerinde sıcaklık artacağından, dışarıda bulunanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları önemlidir.

31 Temmuz Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 36°C ile 23°C arasında değişecek. 1 Ağustos Cuma günü de ara sıra yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 22°C olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü hava yine hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 34°C ile 23°C arasında seyredecek.

Bu dönemde aşırı sıcakların etkili olduğu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, şapka ve güneş kremi kullanarak cilt koruması sağlamak da önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde, hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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