Ankara'da bazı yollar ve metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı

Başkentte bazı yollar bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da bazı yollar ve metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle bugün saat 08.00'den sonra, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmedi.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, bugün 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

(AA)

metro
