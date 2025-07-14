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Ankara'da bebek, çöken tavan sıvasından saniyelerle kurtuldu

Ankara'da bir apartman dairesinde bebek odasının tavan sıvası düştü. Bebek, babası tarafından saniyelerle ölümden kurtarıldı.

Ankara'da bebek, çöken tavan sıvasından saniyelerle kurtuldu

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent semtinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de, baba Ali Aslan 6 aylık bebeğini uyandıktan sonra kucağına aldı. Aslan'ın bebeğini evin içinde dolaştırdığı esnada bebek odasındaki tavandan kopan parçalar beşiğin üstüne düştü. Meydana gelen çöküntü korkuya sebep oldu. Aile, yaşanan olayın binanın yapım aşamasındaki ihmalden kaynaklandığını öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu.
Bebeklerinin ölümden döndüğünü ifade eden Baba Ali Aslan, "Oturduğumuz evimiz daha 2-3 yıllık bir bina. 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de 6 aylık bebeğim uyandı, ağlamıştı biraz, kucağıma aldım. Evin içinde 1-2 tur attırırken bebeğin odasındaki tavan komple beşiğin üstüne çöktü. Ev yapılırken işçiliğin iyi yapılmaması, işinin ehli insanlar olmamasından kaynaklandı bu çöküntü. Müteahhitle de görüştük, bize yardım olacağını söyledi. Can kaybı olmaması en büyük mutluluğumuz. Allah korusun iki dakika geç girsem odaya belki çocuğun üzerine beton parçaları düşmüş olacaktı. Gerekli yerlere başvurumuzu da yaptık, gerekli kişilere bilgilerimizi de ettik. Yardımcı olacağını söylediler, bekliyoruz" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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