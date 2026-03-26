Ankara’da bir çocuğu darp eden 2 çocuk tutuklandı

Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

İKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Ekipler, görüntülerin sanal medya üzerinden yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

