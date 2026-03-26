Ankara’da bir çocuğu darp eden 2 çocuk tutuklandı

Ankara'da bir çocuğun önünü kesip darp edip kemer ve sopayla darp eden 2 çocuk tutuklandı.

Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

İKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Ekipler, görüntülerin sanal medya üzerinden yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı!

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

