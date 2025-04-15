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Ankara'da feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarpıp, devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza da 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaraladı.

Ankara'da feci kaza! Motosiklet bariyerlere çarpıp, devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukent Caddesinden Mamak istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara motosiklet kaza
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