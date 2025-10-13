HABER

Ankara'da feci kaza: Üniversite öğrencisi Gamze'den acı haber!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLERDEN BİRİ İKİYE AYRILDI

Ankara da feci kaza: Üniversite öğrencisi Gamze den acı haber! 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GAMZE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara da feci kaza: Üniversite öğrencisi Gamze den acı haber! 2

Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi. Kazada ikiye bölünen 06 EB 507 plakalı otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Ankara kaza
