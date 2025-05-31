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Ankara'da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendi

Kadın Birliği Platformu (KABİP), Gazzeli kadın ve çocuklar için Altındağ Hamamönü'nde ‘3.Geleneksel Hayır Çarşısı' düzenledi. Etkinliğe KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan ve vatandaşlar da katıldı.

Ankara'da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendi

Filisitin'in Gazze kentinde İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşam savaşı veren kadın ve çocuklar için Ankara'da Kadın Birliği Platformu tarafından yardım sergisi organize edildi. Sergide satılan ürünlerden elde edilen gelirler, Gazze'de savaşın ortasında kalan kadın ve çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.

"İNSANLIĞIN VİCDANINA SES OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Sergiyi düzenleme amaçlarının insanlığın vicdanına ses getirebilmek için olduğunu belirten KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, "Bugün insanlığın vicdanına ses olmak için bir araya geldik. Burada sadece bir hayır çarşısı açmıyoruz; burada, mazlumların sesi oluyor, susan dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükseltiyoruz. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır Gazze'de insanlık can çekişiyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Bir halk, tüm dünyanın gözleri önünde açlıkla, bombalarla, yoklukla ve zulümle sınanıyor ve ne acıdır ki dünya, bu sınavda sınıfta kalıyor. Birleşmiş Milletler kararlarının, insan hakları sözleşmelerinin, savaş hukukunun açıkça ihlal edildiği bu vahşet karşısında, devletler sessiz; biz ise sessiz kalmayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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