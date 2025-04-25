Ankara'da hareketli dakikalar! Arbede sırasında polis yere düştü, Tanal özür diledi

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Cümleleri art arda tekrarlaması, eylemlere destek vermesi ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tanal, Ankara'da yine hareketli anlar yaşadı.

ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

"Hak ihlali nedeniyle Yüksel sokakta bulunan insan hakları anıtının önündeyim." paylaşımını yapan Tanal ardından eylem yapan öğrencilere destek verdi. Bir süre sonra öğrencilerin gitmesini isteyen Tanal kendi oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

HAREKETLİ DAKİKALAR

Ardından polisle kısa süreli bir arbede yaşandı. O sırada Tanal'la konuşmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. Tanal yere düşen polis memurunu kaldırmaya çalıştı ve ardından özür diledi.

Ancak daha önce sözü dinlenmeyen memur, Tanal'ın özrünü kabul etmediğini dile getirdi.