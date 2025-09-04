HABER

Ankara'da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü

Ankara'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Kendisini ihbar eden şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Ü. (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ü.'nün (42) ikamet ettiği eve gitti. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Ankara da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü 1

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşine ateş etti. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Müesser Ü.'nün cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü 2

POLİS EKİPLERİ SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALADI

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanan Hüseyin Ü.'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

04 Eylül 2025
