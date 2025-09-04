Ankara'da kadın cinayeti... Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Ü. (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ü.'nün (42) ikamet ettiği eve gitti. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşine ateş etti. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Müesser Ü.'nün cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS EKİPLERİ SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALADI

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanan Hüseyin Ü.'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır