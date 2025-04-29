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Ankara'da kahreden haber... Silahla oyun ölüm getirdi, iki kardeşi birbirinden ayırdı

Ankara'da acı ölüm.. Elmadağ ilçesinde oynadıkları silahın ateş alması sonucu 2 kardeşten biri vurularak hayatını kaybetti.

Ankara'da kahreden haber... Silahla oyun ölüm getirdi, iki kardeşi birbirinden ayırdı

Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ayat L. (11) ve ablası (13) evde buldukları silahla oynamaya başladı.

Silahla oynadıkları sırada Ayat L.'nin ablasının elindeki silah ateş aldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından vurulan Ayat L. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Çocuğun cenazesinin Tokluoğlu Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara silah Ölüm aylığı
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