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Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da dehşet veren bir olay yaşandı! Bala ilçesinde konteynerde yaşayan bir anne ve 12 yaşındaki oğlu 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Anne hayatını kaybetti, oğlu ise ölü numarası yaparak canilerin gitmesini bekledi. Canilerin altın çalmak için geldiği ve içlerinden bir kişinin ailenin damadının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'nın Bala ilçesinde konteynere soygun için giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kezban Demirci (42) hayatını kaybetti, oğlu Nazif Demirci (12) ise ağır yaralandı. Nefesini tutup ölü numarası yaparak kurtulan Nazif Demirci hastanede tedaviye alındı. Olayın şüphelilerinden birinin ailenin damadının kardeşi olduğu belirlendi.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 1

KONTEYNERDE YAŞIYORLARDI

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu Nazif'i burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 2

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ NUMARASI YAPARAK HAYATTA KALDI

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve Nazif Demirci’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu Nazif ise ağır yaralandı. Nazif Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 3

‘BABA BİZ VURULDUK’

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan Nazif Demirci, "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nazif Demirci, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 4

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DAMADIN KARDEŞİ

Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi. Çoban, saldırgan 3 kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi. İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araçta bulunan 3 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 5

ZİYARET ETMİŞ

Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen Özdil'in, 2 arkadaşı ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 6

Öte yandan, Kezban Demirci'nın cenazesi, perşembe günü Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi.

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 7

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 8

Ankara da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı 9

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara infaz
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