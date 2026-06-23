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Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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Trafik canavarı yine can aldı. Ankara Polatlı'da bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Tanınmaz hale gelen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Kahreden anlar ise kameralara yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 1

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

Ankara da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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