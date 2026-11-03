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Ankara'da kahreden kaza! Motosikletin çarptığı kadın, karnındaki bebeğini kaybetti

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Ankara'da kahreden bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan motosiklet A.E.'ye çarptı. 6 aylık hamile olan kadın bebeğini kaybetti. Kadının da durumunun ağır olduğu belirtilirken, kahreden kaza kameralara yansıdı.

Kaza, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın sürüklenip, yolda yürüyen iki kadına daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı A.E., ağır yaralandı.

Ankara da kahreden kaza! Motosikletin çarptığı kadın, karnındaki bebeğini kaybetti 1

6 AYLIK HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının 6 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve diğer iki kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ankara da kahreden kaza! Motosikletin çarptığı kadın, karnındaki bebeğini kaybetti 2

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptığı, ardından sürüklenen motosiklet ve kadının diğer iki yayaya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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