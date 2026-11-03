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Son dakika: Trump için kritik viraj! ABD'de ara seçimler resmen başladı

ABD'de Başkan Trump kaderini belirleyecek olan ara seçimler resmen başladı. Kritik seçim, kongredeki dengeleri ve Trump'ın siyasi geleceğini yakından ilgilendiriyor. Anketler Cumhuriyetçileri öne gösterirken, olası bir eşitlikte dengeyi bozacak isim ise Trump'ın yardımcısı JD Vance olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Trump için kritik viraj! ABD'de ara seçimler resmen başladı
Melih Kadir Yılmaz

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için yapılacak ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Son dakika: Trump için kritik viraj! ABD de ara seçimler resmen başladı 1

TRUMP YÖNETİMİNİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Seçim sonucu ABD'de Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek.

Son dakika: Trump için kritik viraj! ABD de ara seçimler resmen başladı 2

DEMOKRATLAR ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senato'daki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor. Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor.

Son dakika: Trump için kritik viraj! ABD de ara seçimler resmen başladı 3

EŞİTLİKTE KADERİ TRUMP'IN YARDIMCISI VANCE BELİRLEYECEK

Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir. Yasalara göre Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLAR AVANTAJLI

Tamamı seçime girecek olan Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek. RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 182, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor. Temsilciler Meclisindeki 26 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daralıyor. Buna göre, çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

MEVCUT TABLO NASIL?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken 2 sandalye boş durumda.

SANDIKLAR 18:00'DE KAPANMAYA BAŞLAYACAK

Sandıkların yerel saatle saat 18.00'den itibaren kapanmaya başlayacağı seçimlerde nihai sonuçların belirlenmesinin posta oyları nedeniyle günlerce sürebileceği aktarıldı. Seçilen yeni Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump abd
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