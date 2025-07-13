Ankara'da kahreden yangın! Can kayıpları var biri bebek: Soruşturma başlatıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde site içerisindeki yüksek katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın, panik ve korkuya neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye aracıyla kurtarılırken, can pazarının yaşandığı yangında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de dumandan etkilendi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 KATLI BİNADA KABUS

Yangın, saat 22.00 sıralarında Çankaya’da iki adet yüksek katlı binanın bulunduğu sitedeki bir apartmanda çıktı. 24 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Daire kısa sürede alev topuna dönerken, dumanlar tüm binayı sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Dumandan etkilenen daire sakinleri panik ve korku ile evlerini tahliye etmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarı üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, öncelikle tedbir amacıyla binanın elektriğini ve doğal gaz hattını kapattı.

ÜST KATLARA YÖNELDİLER

İtfaiye görevlileri ise yangına müdahale başlatırken, can pazarının yaşandığı binada duman nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi üst katlara yöneldi. Bir yandan söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer taraftan da merdivenli itfaiye aracı ile mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda vatandaşa olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Aşırı derecede dumana maruz kalan kişiler ise hastanelere sevk edildi.

1’i BEBEK 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Aras Şahin (3.5 aylık), Hüsniye Çelik Şahin ve Muharrem Çetinkaya olduğu açıklandı. Yoğun duman nedeniyle daire sakinlerinin binaya girişine izin verilmedi. İtfaiye ekipleri dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların ihtiyaçları için UMKE ekipleri bölgede ‘Acil müdahale çadırı’ kurdu. Yaralıların tedavilerine de burada devam ediliyor. Cumhuriyet savcılığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

MANSUR YAVAŞ YANGININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yangın, elektrik şaftından çıkarak yukarı katlara yayılmış. Dumandan etkilenen 26 apartman sakini ve 2 itfaiyeci hastaneye götürüldü." açıklamasını yaptı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır