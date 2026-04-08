Ankara'da katledilmişti! Hakan Çakır davasında karar... Suçlulara ceza yağdı

Ankara Keçiören'de 23 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşiyle eve gittiği sırada sözlü tacize uğramış ve sonrasında taraflar arasında kavga çıkmıştı.

DAVADAN KARAR ÇIKTI

Hakan Çakır kavgada bıçaklanarak can verirken ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı.

SUÇLULARA CEZA YAĞDI

Suça sürüklenen çocuklar olan 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z. 32 yıl; baba Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal ise müebbet hapis cezası ve 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

