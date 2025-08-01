Ankara'da korkunç cinayet! Suçlu: 15 yaşındaki kız... Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Olay, dün gece Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, T.D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, K.A. (26) ile birlikte yaşadığı eve misafir olarak getirdi.

15 YAŞINDAKİ KIZ UYUŞTURUCU VE ALKOLÜN ETKİSİYLE SALDIRDI

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı K.A.'ya saldırdı.

YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Elindeki yastıkla K.A.'ya saldıran 15 yaşındaki kız, K.A.'yı boğarak öldürdü. Durum daha sonra polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler T.D. ve çocuğu gözaltına aldı.

ÖNCE SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER, SONRA REDDEDİLER

Hayatını kaybeden K.A.'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların suçlarını ilk başta itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek K.A.'nın kendiliğinden vefat ettiğini ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, vefat eden genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"HER ZAMANKİ HALLERİ ZANNETTİK"

Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, "Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış. Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş" dedi.

"KOMŞULAR O GÜN DIŞARIDA İKİ ERKEK GÖRMÜŞ"

Bulut daha sonra ise "Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu" ifadelerini kullandı.

(İHA)