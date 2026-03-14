Ankara’da park halindeki araçta sır ölüm! Şoke eden detay: Egzoza hortum bağlamış!

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda bulunan 55 yaşındaki İ.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun ucunun araç içine verildiği tespit edilirken, olayın kesin nedeni yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Ankara’da park halindeki araçta sır ölüm! Şoke eden detay: Egzoza hortum bağlamış!

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde İ.A. (55), park halindeki otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu.

Kurtboğazı Barajı mevkisinde park halindeki 06 S 5740 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İ.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara’da park halindeki araçta sır ölüm! Şoke eden detay: Egzoza hortum bağlamış! 1

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, çalışır vaziyetteki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun ise araç içerisine verildiği tespit edildi. İ.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

