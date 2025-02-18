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Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 54'e yükseldi, 40 kişi yoğun bakımda...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 10:51
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Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Son günlerde artan sahte içki vakaları nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu kritik olan 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 54'e yükseldi, 40 kişi yoğun bakımda...

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

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54 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 40 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

(AA)

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Ankara sahte içki hayatını kaybetti ölü sayısı
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